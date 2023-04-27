Kanlı, "Kan bağışına ihtiyacımız devam ediyor"

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Murat Kanlı, kan stokları hakkında bilgiler verdi. Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Murat Kanlı, Ramazan sonrasında kan stoklarında bir düzelme olduğu ancak ameliyatların artması nedeniyle kan ihtiyacının olduğunu açıkladı.

Kanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Ramazan sonrasında kan stoklarında bir düzelme var. Ramazan'da insanlar oruçluyken ameliyat olmuyor. Ramazan sonrası ameliyatlar çok fazla oluyor. Ameliyatlar arttığı için de ameliyatlar artıyor. Ramazan sonrasında kan stoklarımız istenilen seviyede olmasa da iyi. Ameliyatların arttığı bir gerçek var. Yine kan lazım. Kan stoklarımızın devam etmesi gerekiyor. Kan sürekli bir ihtiyaç acil bir ihtiyaç değil. Vatandaşlarımızın kan vermeye duyarlı olmaya davet ediyorum”dedi.