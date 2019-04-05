Kanser farkındalığını artırmak için bilgilendirme eğitimi düzenlendi

1-7 Nisan Kanser haftası etkinlikleri kapsamında Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Batı Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği ortaklığında ‘Kansere değil, hayata şans verin-Erken Tanı Hayat Kurtarır' sloganı ile bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Zonguldak İŞKUR Eğitim Salonunda kanser farkındalığını arttırmak amaçlı bilgilendirme etkinliğine halk yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen eğitimde Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak kanser farkındalığı ve tarama programları konusunda bilgilendirmelerde bulunurken, Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Esin İlhan KETEM'ler ve önemi konusunda katılımcıları aydınlatarak tarama programlarına katılmaları konusunda davet etti.

İŞKUR Eğitim salonunda düzenlenen Eğitime konuşmacı olarak katılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak konuşmasında özetle şunları söyledi. "Dünya genelinde kanser günümüzde en önemli halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde bu yıl yaklaşık 18 milyon yeni kanser vakası ve yaklaşık 9.5 milyon kanser nedenli ölüm olacağını öngörürken, gelecek 20 yıl içinde yeni kanser vakalarında da belirgin artış bekleniyor. Kansere bağlı ölümlerin büyük bölümü düşük veya orta gelirli ülkelerde olduğunu biliyoruz. Bu ülkelerde kanser vakalarının daha ileri evrelerde tanı alması ne yazık ki ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Kanserlerin yaklaşık yüzde 30-50'sinin önlenebilir olması bizim halkımızı uyarma zorunluluğumuzun en önemli kanıtıdır. En sık ölüme yol açan kanserler akciğer, karaciğer, kolorektal, mide ve meme kanserleri olup, bu kanserler ile ilgili risk azaltma stratejileri ve erken tanı yöntemleri konusunda halkımızın farkındalığının artması ve bilinçlenmesi kanserle olan savaşımızda yüz güldürücü sonuçların anahtarıdır" şeklinde konuştu.

Konferansın ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Karadeniz Çakmak göstermiş oldukları ilgi ve hassasiyet için katılımcılara ve etkinliklerin gerçekleşmesi konusunda desteklerinden ötürü başta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Batı Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi, Zonguldak İŞKUR Müdürü Gönül Demirsu ve Kanser Birimi Sorumlusu Esin İlhan olmak üzere etkinliğine katkı ve destekte bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.