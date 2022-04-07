Kanser Haftası'nda bilgilendirip, kanser tarama kiti dağıttılar

Zonguldak'ta Kanser Erken Teşhis ,Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Kanser haftası nedeniyle bilgilendirme ve ücretsiz kanser tarama kiti dağıtıldı.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile 3-5 Nisan Kanser haftası nedeniyle Valilik binası önünde bilgilendirme ve ücretsiz kanser tarama kiti dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte doktorlar vatandaşları ücretsiz olarak bilgilendireme yaparak kanser kiti dağıttı. İki gün sürecek olan etkinlik sabah saat: 10:00 ve akşam 17:00'a kadar hizmet vermeye devam edecek.

Zonguldak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Özkaya, “Kent konseyi kadın meclisi olarak, 1-7 Nisan kanser haftası etkinliği olarak KETEM ve Kadın Meclisi iş birliği ile kanser taraması yapıyoruz. Meme kanseri, kolon kanseri ve rahim kanseri, rahim kanseri kitlerini KETEM'den arkadaşlarımız dağlatacak. Halkın dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Korkumda almayan giden oluyor. Sabah: 10:00'dan akşam 17:00'da kadar buradayız 2 gün boyunca. Halkı bilinçlendirmek ve kanser taramasına katkı vermek için buradayız. Kalp ölümlerinden sonra dünya da ikinci sırada kanser ölümleri. Kanser haftasına dikkat çekelim sağlıklı beslenelim” dedi.