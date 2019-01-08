Kanser hastası kadının imdadına jandarma yetişti

Zonguldak'ta kar nedeniyle hastaneye ulaşamayan kadının imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşım durma noktasına geldi. Kozlu ilçesinde de jandarma ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Hastane yolunda bekleyen jandarma ekipleri, yol nedeniyle hastaneye ulaşamayan vatandaşların imdadına yetişti. Kanser hastası yaşlı kadının imdadına da jandarma ekipleri yetişti. Jandarma aracına bindirilen kanser hastası yaşlı kadın, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Onkoloji Bölümü'ne ulaştırılarak büyük takdir topladı.