Kantarcı ve STK'lar başkan Yeşil ile bir araya geldi

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile Çaycuma'daki Sivil Toplum Örgütü ve Meslek odalarının başkanları Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Ziyarette GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı; “Bugün zevkli bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Hakan Yeşil kardeşimizin Genel Maden-İş'in Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutlama ziyaretine geldik. Yeni Yönetimi tebrik ediyoruz, onlara başarılar diliyoruz. Zonguldak'ımızın da TTK'mızın da sorunları ağır. Özel sektörün sorunları ağır. Ama bu genç ve dinamik kadronun bu konuda çok iyi mücadele edeceğine ve sorunların hafifletilmesi yolunda önemli mesafeler kat edeceklerine inanıyoruz. Bizler de her türlü şekilde onların yanında olmak için elimizden geleni yapacağız başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil; “Genel Maden İşçileri Sendikası kurumlaşmış kimliğiyle Zonguldak'a hitap eden önemli bir kurum. Zonguldak'ın önemli sorunları var. Önümüzdeki süreçte de önümüze çıkacak engellerde de sizlerin, özellikle STK'ların ve Belediyelerin desteğine özellikle ihtiyacımız olacak. Bu süreçte Zonguldak'ımız için, kurumumuz için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.