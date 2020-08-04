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Kanyondaki doğa gezisinde kazayla bitti

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesindeki kanyonda doğa gezisi yapan bir kadın ayağından yaralandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki kanyonda doğa gezisi yapan bir kadın ayağından yaralandı. AFAD ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre olay Gökçebey ilçesine bağlı Hacımusa köyü yakınlarındaki Süzek Kanyonunda yaşandı. İsmi açıklanmayan 42 yaşındaki bir kadın, doğa gezisi sırasında ayağından sakatlandı. Ayak bileğinin kırıldığı kadın için olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin de müdahale ettiği kadın, bir kilometrelik yolu sedye ile taşındı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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