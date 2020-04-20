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Kapı kapı dolaşıp 4 bin ekmek dağıttılar

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Başkanı Aydın Ergenç ve gönüllü Kızılay ile birlikte yeni tip koronavirüs ve Covid-19 salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ile evlerinden çıkamayan vatandaşlara 4 bin ekmek dağıttılar.


Yeni tip Koronavirüs ve Covid-19 salgını kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşların imdadına Kızılay yetişti. Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç ve beraberinde gönüllü ekiple ile birlikte, ‘Sen yeter ki evde kal, bu hilal bugünler için var' sloganı ile mahallelerde kapı kapı dolaşarak 4 bin ekmek dağıtımında bulunuldular.

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