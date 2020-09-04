Kapıya sıkışan köpek için seferber olundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kapıya sıkışan yaralı köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Filyos beldesi Derecikören köyünde cami imamı Ümit Verdi, gece saatlerinde cami avlusunun kapısında bir köpeğin sıkıştığını gördü. Köpeği kurtarmaya çalışan imam, başarılı olamayınca Çaycuma itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri köpeği kurtarmak için seferber oldu. Başarılı bir şekilde kurtarılan köpek tedavisinin ardından bırakıldı. Köy imamı Ümit Verdi, itfaiye ekiplerine dua ve teşekkür etti.