Kaplan, "Bölgenin hazırlanması gerekiyor ama bunları anlayabilen yerel yönetim yok"

MHP Çaycuma İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, "Güzel yapılan, olumlu ve verimli herşeyi destekleriz. Ancak çok büyük reklamlarla yapılan evlerin yolu yok" diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, şehre bir şeyler katmak isteyen gelişiminde ve ilerlemesinde söz sahibi olmak isteyen bir birlikteliğin olduğuna dikkat çekerek partisinin Çaycuma'da varlığını hissettirdiğine dikkat çekti. Kaplan, “Yaşadığımız şehre birşeyler katmak isteyen gelişiminde ve ilerlemesinde söz sahibi olmak isteyen bir birliktelik var. Beş buçuk ay içerisinde Çaycuma da MHP' nin varlığını hissettiren, her kesime dokunan, sorunları ve talepleri çözüme kavuşturan bir yönetim oluşturduk. Nebioğlu, Perşembe ve Filyos beldelerinin yönetimlerini tamamladık. Bir iki ay içerisinde tüm beldeler ve köylerde temsilcilerimizi tamamlayacağız. Yönetim olarak birim başkanlıkları kurduk. Bölgenin tüm kesimlerine ve tüm sorunlarına bu şekilde daha hızlı erişiyoruz. Birim başkanlıklarına bağlı komisyonlar kurarak bizden sonra gelecek olan yönetici arkadaşları hazırlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Kaplan, bazı belediyelerin yetersizliğinden bahsederek konuşmasına şöyle devam etti; “Çaycuma Belediyesi ile alakalı biz MHP olarak güzel yapılan olumlu verimli herşeyi destekleriz fakat ‘Sofia Evleri'nde vatandaşlardan gelen şikayetler oldu. Çaycuma Belediyesine durumu beş buçuk ay önceki ziyaretimizde ilettik sorunla alakalı fotoğraf ve videoları gösterdik."

“Çok büyük reklamlarla yapılan Sofia Evleri'nin yolu yok”

İlçede yapılan 82 dairelik sitede 23 ailenin ikamet ettiğini diğer sahiplerin yol olmadığı için evlerine taşınamadığını söyleyen Başkan Mustafa Kaplan, "2 Şubat'ta ambulans Sofia Evlerine çıkamadı. İmara açılmış ve tapuları verilmiş 82 dairelik bir site var ve 23 aile şu anda oturuyor. Çok büyük reklamlarla yapılan Sofia Evlerinin yolu yok. Diğer daire sahipleri yol olmadığı için evlerine taşınamıyor. Çaycuma Belediyesi'nden yolun en kısa sürede yapılması konusunda hassasiyet bekliyoruz" diyerek yerel yönetimlerin gerekeni yapmasını istedi.

“Yeşil sanayi olacaksa bizler yatırımı destekleriz”

Başkan Kaplan; “Tarım OSB ve OSB ile alakalı olarak tersine göçün olması gurbetteki vatandaşlarımızın ilimize tekrar dönmesi yatırımların bölgemize gelmesi ile olur. Tam doluluğa ulaşmış OSB' nin 1999 yılında genişleme kararı verilmiş olan 26 hektarlık bir alanda genişlemesi söz konusu. Yapılacak yatırımın yeşil sanayi, Paris İklim Anlaşması'na uygunluğu, emisyon değerleri ve yüzde 80 ihracat odaklı olacağı ve bu kurallara uyumazsa İhracat yapamayacağı biliniyor. Denildiği gibi yeşil sanayi olacaksa bizler yatırımı destekleriz. Çevre kirliliği olacaksa ve taahhütlere uymayacaksa devletimiz gerekli olanı yapacaktır. Tarım OSB ile yılda 4- 5 mahsül alınan bir üretim ortaya çıkacaktır. Tarımsal gelişim için bölgemize çok büyük katkısı olacaktır. Bu üretim tesislerinin yanına kurutma, depolama, ve işleme tesisleri kurulmalıdır. Yapılan üretim ve ürünler pazar sıkıntısı olmadan üretilmeli ve ulaşımı sağlanmalıdır" diye ifade etti.

“Bölgenin hazırlanması gerekiyor ama maalesef bunları anlayabilen yerel yönetim yok”

Filyos Vadi Projesi'ne ve endüstri bölgesinin önemine dikkat çeken Başkan Mustafa Kaplan, "Filyos endüstri bölgesi doğalgaz ile ilgili olarak bölgemiz enerji üssü olma konusunda büyük bir atılım içerisinde. Kömür madenimizin yanında doğalgazın da bölgemizde bulunması Filyos Limanına çıkartılarak sisteme entegre edilecek olması çok büyük bir ekonomik katkı sağlayacaktır. Ayrıca Filyos endüstri bölgesine kurulacak olan fabrikalar ile bölgemizi çok büyük bir nüfus yoğunluğu beklemektedir. Bu nüfus yoğunluğunun yaşanacağı yerlerden bir tanesi de Saltukova beldemizdir. İmar planlaması kafe, restaurant, spor salonları ve sosyal alanlar yapılarak bölgenin hazırlanması gerekiyor. Maalesef bunları anlayabilen yerine getirebilen bir yerel yönetim yok. Tüm beldeler ve ilçe merkezimizin gelişime ayak uydurması gerekmektedir" dedi.