Kaportacı dükkanında yangın

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı sanayi sitesinde kapalı olan kaportacı dükkanında çıkan yangında 3 araç ve işyeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Kozlu ilçeine bağlı Sanayi sitesinde meydana geldi. Erdal Akkaş'a ait kaportacı dükkanında içerisinde nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek 3 araca sıçradı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ancak yangının söndürülmesiyle birlikte 3 araç ve işyeri kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.