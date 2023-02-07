Kar 14 köy yolunu ulaşıma kapattı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde kar yağışı yaşamı 14 köy yolunun kapanmasına sebep oldu. İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu, yolları temizleme çalışmalarının başlatıldığını, vatandaşlardan asılsız ihbar yapmamalarını ve her aracın zincir takması ricasında bulundu. Şu ana kadar açılan köy yolları; Uzunahmetler, Muharremler, Aydınlar, Dağdemirciler, Bakiler, Örmeci, Aktarla, Ceyişoğlu, Karapınar, Hacımusa, Pazarlıoğlu, Aliusta ve Namazgah köyleri. Üst bölgelerde kar yağışı halen devam etmekte.