Kar altında can pazarı: 3 yaralı

Zonguldak'ta kar yağışının etkili olduğu Kumtarla mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 30 metre yükseklikten uçtu. Araç bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Merkez Kumtarla mevkiinde dün gece saatlerinde kaza meydan geldi. Kar yağışının etkili olduğu Kumtarla mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 30 metreden uçtu. Araç içinde bulunan yaralılar durumu AFAD ve 112 ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen AFAD ve 112 ekipleri araç içinde bulunan yaralılara müdahale etti. Araç içinde bulunan 3 kişi hafif yaralı olarak çıkartılırken bir kişinin bacağı kırıldı. AFAD ekipleri bacağı kırılan yaralıyı sedyeye koyarak halatla yukarıya çekti. Araçtan çıkartılan yaralılar 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.