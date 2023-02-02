Kar hem eğlendirdi hem uğraştırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. İlçede uzun süredir beklenen kar yığışı bir taraftan vatandaşlara zor anlar yaşatırken, diğer taraftan da keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Ereğli-Zonguldak yolunda bazı trafik lambalarının işlevini yapmaması ve yoldaki sis nedeniyle, otomobillerin ve uzun araçların yol kenarına kaydıkları görüldü. Mağdur olan sürücüler araçlarını çekiciler vasıtasıyla kurtarırken, yol boyunca trafik işaret ve lambalarının kontrol edilmesini istediler.

"Uyarı ışıkları yansaydı bu kazayı yapmazdım”

Uyarı ışıkları yanmadığı için kaza yaptığını söyleyen cem güler isimli vatandaş, “Zonguldak istikametine gidiyordum. Çok sis vardı burada, ışıklar da yanmıyor. Burada arabalar durunca ben de durdum araba bir anda araba aşağıya kaydı. Şu anda başka bir sıkıntımız yok ama uyarı ışıkları yansaydı en azından biz de önümüzü görürdük. Madem bunları koydular neden kullanmıyorlar” dedi.

Diğer taraftan kar yağışı, vatandaşların eğlenceli vakit geçirmelerine de vesile oluyor. İlçenin Soğanlı Suyu mevkii ile Kandilli Beldesi girişindeki tesislere akın eden vatandaşlar karın üzerinde ateş yakıp, çaylarını yudumladılar. Bazı vatandaşlar sucuk-ekmek keyfi yaparken, bazıları da ailecek geldikleri tesislerin çevresinde çocukları ile birlikte kayarak güzel güzel vakit geçirdiler. Tesislerde insan ve araç yoğunluğu yaşanırken, jandarma ekipleri de vatandaşların can ve mal güvenliği için bölgede görevlerini sürdürüyor.

“Kış geç geldi kara hasret kaldık”

Merkezde kar olmadığı için kar görmeye geldiklerini söyleyen İsmail Altay isimli vatandaş, “Biz de eğlenmeye geldik, merkezde pek kar yok ama burada çok şükür çok kar var. Bayağı güzel o yüzden eğlenmeye geldik ailecek. Kar havasını özlemiştik, bu sene biliyorsunuz bayağı bir kar yağmadı hatta kış bile olmadı, yağmur bile yağmadı neredeyse. Şu anda çok güzel, çocuklarımız çok heyecanlı onları eğlendirelim dedik. Burada ufak bir kardan adam yapmaya çalıştık ama beceremedik, üşüyünce de ateş başında ısınalım dedik.” dedi

“Sucuk ekmek keyfi yapmaya geldik”

Uzun zamandır kar yağmasını beklediğini söyleyen Kerem Özbay isimli vatandaş, “Bu yıl geç de olsa bir kar yağışı oldu. Biz de merkezde kar yağışı olmadığı için yüksek kesimlere buraya geldik. Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk, demiştim geç yağdı. Buraya arkadaşlarımızla beraber sucuk ekmek keyfi yapmaya geldik, beraber kartopu oynadık, iyi bir şekilde eğlendik.” dedi.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Zonguldak-Ereğli yolunda zaman zaman uzun araçların geçişlerine izin verilmezken, kara yolları ekipleri kapanan yollara anında müdahalede bulunarak trafik akışının aksamasını engelliyor.