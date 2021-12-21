İhlas Haber Ajansı

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Kar manzaraları havadan görüntülendi

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.


Çaydeğirmeni beldesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı uyarılarında bulunmasının ardından Çaydeğirmenin'de sabah başlayan kar yağışı öğle saatlerinde de etkisini sürdürdü. Karla birlikte yaşanan kartpostallık görüntüler drone ile havadan da görüntülendi.

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