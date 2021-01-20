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Kar temizliği için tüm ekipler seferber oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından kent merkezinde yaya yolları temizlenirken, donma olaylarına karşı yollar tuzlanıyor.


Kdz. Ereğli Belediyesi, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini sürdüren kar yağışına karşı mücadele çalışmalarında tüm araç ve ekipleriyle seferber oldu.


Yollarda iş makineleriyle devam eden temizleme çalışmasının yanında çarşı merkezi, Pazar yerleri başta olmak üzere yaya yollarında da kar küreme çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ellerinde küreklerle kaldırımlarda, yürüme güzergahlarında temizlik yapıyor. Ayrıca pazaryerleri ile çarşı içinde dükkanların önünden kar kütlelerinin kaldırılma çalışmalarına başlandı.


Ekipler, soğuk havanın eksi derecelerde seyretmesi nedeniyle donma olaylarına karşı sabahın erken saatlerinden itibaren ihtiyaç duyulan noktalarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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