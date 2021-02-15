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Kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı

Zonguldak genelinde etkisini sürdürmeye başlayan kar yağışı yüksek kesimlerdeki köy yollarını ulaşıma kapatırken, bir çok mahalle ve köye enerji verilemiyor.


Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçelerinde Pazar akşamından itibaren etkisini sürdüren kar yağışı bir çok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Alınan bilgilere göre Alaplı ilçesinde kapanan tüm köy yollarının açıldığı öğrenilirken, Ereğli'de ise 33 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Zonguldak İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yolların tekrar ulaşıma açılması için yoğun bir mesai harcıyor. Alaplı merkezi dâhil olmak üzere bir çok köye enerji verilemiyor. Alaplı'da 7 araçla ekipler çalışmalarını sürdürürken, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için seferber olundu. Kdz. Ereğli'de bugün itibariyle 33 köy yolunun kapalı olduğu öğrenilirken, toplamda 288 km'lik yolda ekipler 18 araç ve 33 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Bazı köylerde enerji verilememesi nedeniyle su sıkıntısı da yaşanıyor. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de bölgede etkisini sürdüreceği ön görülüyor.

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