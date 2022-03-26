İhlas Haber Ajansı

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Kar yağışı sonrası kart postallık manzaralar oluştu

Zonguldak’ta Merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde sabah saatlerinde kar yağışı sonrasında kart postallık görüntüler oluştu.

Zonguldak'ta Merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde sabah saatlerinde kar yağışı sonrasında kart postallık görüntüler oluştu.


Zonguldak'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde sabah saatlerinde yağan kar yağışı sonrasında köyde kart postallık görüntüler oluştu. Köyde yaklaşık 5 cm kar kalınlığı ulaşırken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler köyde tuzlama yol açma çalışmalarına başladı. Öte yandaN hava sıcaklığı ise 2 derecelere kadar düştü.

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