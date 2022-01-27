Kar yağışı sonrası limandaki 6 tekne su altında kaldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 tekne batarken, 1 tekne ise çekici yardımıyla su altından kurtarıldı.

Kozlu ilçesinde bir kaç gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle limanda bulunan 6 tekne battı. Batan teknelerin kurtarılması için limana çekici çağrıldı. Yoğun kar yağışı altında yapılan kurtarma çalışmalarında denizin içerisindeki bir tekne kurtarılabildi. Denizin içerisinde bulunan 5 tekne ise vincin yetersiz kalması nedeniyle çalışmalar sonlandırıldı. Balık adamlar da çalışmalara denize girerek destek verdi. Diğer yandan kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Kozlu Su Ürünleri Koperatifi Başkanı Ergün Kayhan ise tekne sahiplerini tekneleri kontrol etmelerini konusunda uyararak, su altında çıkan teknenin düzgün şekilde çıkarılması için talimatlar verdi.

Limanda bulunan vatandaşlar ise “Teknesi olanlar teknesine sahip çıkacak. Her gün bakacaklar. Böyle birşey yok. Bizim teknemiz karada yine buraya geliyoruz. Battıysa da yapacağımız birşey yok” dedi. Teknelerin kurtarılma anı ise saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.