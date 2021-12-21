Kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu, bir araç su kanalına düştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafik akışının aksamasına neden oldu, bir halk otobüsü kayarak su kanalına düştü.

Kdz. Ereğli ilçesinin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde ilçe merkezi ve mahallelerde de etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. İlçeye bağlı Kepez Mahallesi ile Devrek yol ayrımı arasındaki karayolunda kar yağışı nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. İlçenin Ömerli Mahallesinde bulunan hastane yolunda da sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir halk otobüsü, karda kaymaya başladı ve duramayarak su kanalına düştü. Kazada yaralanan olmazken kanala düşen otobüs, çevredeki vatandaşların yardımı ile yola alınabildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri mahallelerde kar temizliği yaptı, sürücüleri ise mecbur kalmadıkça araçları ile yola çıkmamaları konusunda uyardı.