Kara yollarında son durum

Valilikten yapılan açıklamaya göre; ‘Zonguldak-Ereğli kar yağışı devam ediyor, heyelan nedeniyle dolayısıyla trafik tek şeritten geliş, gidiş olarak sağlanmaktadır, Zonguldak-Bakacakkadı kar yağışı devam ediyor, trafik uzun araçlara kapalı, Bakacakkadı-kar yağışı yok, trafik tüm araçlara açık, Bakacakkadı-Devrek kar yağışı yok, trafik tüm araçlara açık, Gökçebey-Karabük kar yağışı yok, Trafik tüm araçlara açık, Devrek-Mengen kar yağışı yok, Trafik tüm araçlara açık" ifadelerine yer verildi.