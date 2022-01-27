İhlas Haber Ajansı

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Kara yollarında son durum

Zonguldak Valiliği kara yollarındaki son durumu açıkladı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre; ‘Zonguldak-Ereğli kar yağışı devam ediyor, heyelan nedeniyle dolayısıyla trafik tek şeritten geliş, gidiş olarak sağlanmaktadır, Zonguldak-Bakacakkadı kar yağışı devam ediyor, trafik uzun araçlara kapalı, Bakacakkadı-kar yağışı yok, trafik tüm araçlara açık, Bakacakkadı-Devrek kar yağışı yok, trafik tüm araçlara açık, Gökçebey-Karabük kar yağışı yok, Trafik tüm araçlara açık, Devrek-Mengen kar yağışı yok, Trafik tüm araçlara açık" ifadelerine yer verildi.

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