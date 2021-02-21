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Karabük'te 3 bin 810 köy yolu ulaşıma açıldı

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün itibari ile karla mücadele çalışmasını tamamlayarak, Ocak ve Şubat ayı içerisinde toplam 3 bin 810 kilometre köy yolunu ulaşıma açtı.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün itibari ile karla mücadele çalışmasını tamamlayarak, Ocak ve Şubat ayı içerisinde toplam 3 bin 810 kilometre köy yolunu ulaşıma açtı.


Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Sekreter Mehmet Uzun, Karabük genelinde 277 köy ve 593 mahalle ile toplamda 870 üniteye hizmet verdiklerini belirterek açıklamalarına şöyle devam etti; “ Karabük İl Özel İdaresi olarak sorumluluk ağımızda toplam 2 bin 980 km yol ağı bulunmaktadır. Kış aylarında kar yağışı neticesinde aynı yolu günde 2-3 kez açmak zorunda kalıyoruz. Böyle olunca da kilometre olarak yapılan çalışmaların rakamları yükseliyor. Bizde yapılan çalışmaları kontrol ettiğimizde Ocak ve Şubat ayları içerisindeki kar yağışıyla, 3 bin 810 kilometre yolu ulaşıma açmış durumdayız.


Burada aynı yolu gün içinde tekrar tekrar ulaşıma açtığımız zamanlar oluyor; ama sonuç itibariyle bizim amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kimseyi de mağdur etmeden çalışmalarımızı dün akşam itibari ile bitirdik. Şuan ekiplerimiz genişletme çalışmalarına devam ediyor.


Yer yer kalınlığı 60-70 santimetreyi aşan bölgelerde çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yol iz olmadan tamamen tecrübeleriyle köy yollarını ulaşıma açan personellerimiz, vatandaşlarımızın köylerine ulaşmalarını sorunsuz bir hale getirmek için gece gündüz çalıştılar.


İl genelinde karla mücadele de toplamda 75 personelimizle çalıştık. 13 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 2 yükleyici, 6 bekoleder, 1 dozer ve 6 pick-up ile toplamda 30 iş makinesiyle de vatandaşlarımıza hizmet verdik. Bu süreçte 112 ekiplerine de yardımcı olduk.


Sonuç itibari ile Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı personellerimizle, yoğun ve mesai saati gözetmeksizin etkili bir karla mücadele çalışması gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm personellerimize tekrar teşekkür ederiz.”

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