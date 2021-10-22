Karaçatlak üzümü tezgahlarda yerini aldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Bozkurt Ailesi, yok olmaya yüz tutan Karaçatlak üzümünü üç nesildir üretmeye devam ediyor.

Karaçatlak üzümü Alaplı ilçesinde kilosu 15 TL'den satışa sunuldu. Sabırlı köyünde üzüm yetiştiren Ünver Bozkurt yaptığı açıklamada, yıllar önce üzüm bahçesinin dedesi tarafından yapıldığını belirtti. Üç nesildir üzüm yetiştirdiklerini söyleyen Bozkurt, “Yüz yıl önce dedem 2 tarlaya üzüm dikmiş, O dönemlerde Alaplı'da, özelikle Sabırlı köyündeki her bahçede üzüm bağları varmış. Karaçatlak üzümü, Türkiye'nin birçok bölgesine atlarla satılmak için götürülürmüş ancak 1980'li yıllarda bu işi yapan kimse kalmadı. Biz ise atalarımızdan yadigar kaldığı için üzüm yetiştiriciliğine devam ediyoruz. Üç nesildir karaçatlak üzümü yetiştiriyoruz. Benden sonra çocuklarım ve torunlarım devam edecek. Yüzyıllardır Alaplı'nın bir çok köyünde yetiştirilen Karaçatlak üzümü günümüzde yok olmuş. Bahçe olarak Sabırlı köyünde iki ailede kalmış. Karaçatlak üzümünün şeker hastalarına iyi geldiği söyleniyor" dedi.

Karaçatlak üzümü yetiştirmenin zor olduğunu da kaydeden Bozkurt, “Her yıl üzümün ilaçlamasını ve kırpmasını yapıyoruz. genellikle Kilogramı 15 liradan satılıyor. Karaçatlak üzümünü yeterince tanıtımını yapamadığımızdan dolayi sadece manavlara veriyoruz. Kışın çok aranan meyve karaçatlak üzümüdür. Tadı da çok güzeldir. Dedelerimizden kalan bu meyveyi ailece yetiştirmeye sürdürmeye karar aldık.” ifadesini kullandı.