Karadeniz Ereğli'de İYİ Parti ile CHP ittifakı koptu

İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen, Karadeniz Ereğli ilçesinde CHP ile olan ittifakın CHP adayı Halil Posbıyık'ın siyasi nezaketsizliği nedeniyle bozulduğunu söyledi. İttifakın bozulması nedeniyle İYİ Parti Karadeniz Ereğli'de aday çıkarttı.

İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen, partisinin Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Evrim Balbaloğlu ile basın toplantısı düzenleyerek CHP ile ittifakın neden bozulduğunu açıkladı. Erkman gazetecilere yaptığı açıklamada, "İttifakta yer almak istemiyoruz kanısına kimse varmasın. Hepsi yalandır. Ereğli'de de biz samimi olarak ittifak işbirliği içerisinde CHP ile birkaç sefer görüşme yürüttük. Bu toplantılarda samimi olarak ittifaka yaklaşmamıza rağmen bize yaklaşım pek samimi olmadı, biraz küçümseyici oldu. Biz hiçbir şekilde meclis üyesi sayı veya isim pazarlığına girmedik. İlk 15 ismin içinde 2 meclis üyesi teklif edildi. Bu üyelerin sıralamasını da ilk 15 içinde yer alacağı ifade edildi ama somut bir sıra verilmedi. Yanı bu sıralama 3 ile 9'da 1 ile 8'de, 14 ile 15 de olabilir. Ama bizi esas üzen taraf ve siyasi nezakete sığmayan ise şu olmuştur: 'Bu iki kişiyi de sizin içinizden ben seçerim.' Böyle bir söylem, bizi hakikaten kırmıştır. Bu, İYİ Parti'nin yok sayılmasıdır. İçimizden arkadaşlarımıza güvensizlik duyup da, ‘gelin ben seçerim' demek, siyasi nezakete de sığmayan bir olaydır. Biz kendilerine en ufak şekilde isim bildirmedik, ima dahi etmedik. Ama iki tane veririz ve bunları da biz seçeriz denmesi bir partinin yok sayılmasıdır. Biz, bunu bir siyasi nezaketsizlik olarak gördük. Ve bu ifade tamamen CHP'nin adayı olan Halil Bey (Posbıyık) tarafından söylenmiştir. Halil Beyin aday olarak bu tutumu değişmediği için sonuçta bir partinin yok sayılmasına en başta ben bu teşkilatın başı olarak kesinlikle izin veremezdim. Bu görüşümü gerek ilde yönetim kurulu arkadaşlarımıza, gerek ilçeye geldiğimizde arkadaşlarımızla da paylaştım. Çünkü bu küçümseyici, ‘sizin bir gücünüz var mı ki sizin içinizden ben istediğimi alırım, sizin şu anda oy potansiyeliniz zaten belli, 500-600'ü geçmez' gibi bir takım söylemler bize hakikaten bir yerde siyasi nezaketten yoksun söylemler olarak gelmiştir. Burada biz ‘tepeden bakma' anlayışını, İYİ Parti'ye karşı küçümseyici tavrı gördüğümüz için ‘biz Ereğli'de varız, seçime kendi adayımızla gireriz. İçimizden hiçbir arkadaşımızı seçtirmeye müsaade etmeyiz' dedik. Bu sonuçla da kendi adayımızı çıkarıp yarışa girmeye karar verdik. Zaten bu akşam ya da en geç yarın sabah Genel Merkezimizin açıklayacağı adaylar arasında Ereğli'de olacaktır" dedi.

İYİ Parti yöneticileri basın toplantısının ardından kendi aralarında görüşmeye devam etti.