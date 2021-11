Karadeniz Gazı karaya ulaşmak için gün sayıyor

Karadeniz'deki hidrokarbon rezervlerinin tespiti amacıyla bulunan doğalgaz rezervlerindeki kuyu açma ve analiz çalışmaları sürüyor. TPAO Kıyı Lojistik Merkezi Müdürü Özgür Erden, 2023'e kadar boru hattıyla getirilecek olan gazın BOTAŞ'a teslim edileceğini aktardı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri, Filyos Limanı'nda TPAO'nun çalışmaları hakkında bilgi aldı. TPAO Kıyı Lojistik Merkezi Müdürü Özgür Erden, karadaki çalışmalar ve sondajlar hakkında bilgiler aktardı. Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erden, kuyu açma çalışmalarında da su altında iş makineleri yardımıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Erden, 2023'e kadar yapılması planlanan faaliyet kapsamında denizden getirilecek olan gazın BOTAŞ'a teslim edileceğini aktararak şöyle dedi:

"Filyos Limanı'ndan yaklaşık 80 mil açıkta Sakarya Gaz Sahası keşfettiğimiz saha. Şu an üzerinde tamamlama yaptığımız saha. Bulunduğumuz bölgeye Filyos bölgesine denizden döşeyeceğimiz boru hattıyla getireceğimiz gazı yine endüstriyel bölgenin sonunda BOTAŞ'a teslim edeceğiz. 2023'e kadar yapılması planlı faaliyet bu. 2023 olmasının sebebi bunları üretim ve yerleştirme zamanı. Yapabiliyorsak yarın. Ne kadar çabuk yapabilirsek o kadar çabuk ekonomiye kazandırırız. Zemini iyileştirip üzerinde bir tesis kurulacak. O tesise yönelik çalışma. Şu an çalışmalarımızda herhangi bir gecikme yok. Ana fonksiyonlarından su altı robotu servisimiz var. Hem deniz tabanında görüntüleme ve karadaki kuyuda insanların yaptığı her şeyi su altında iş makineleri ile yapıyoruz. Borulama çalışmaları için ayrı bir boru gemisi gelecek."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Mustafa Tutulmaz ise keşfedilen doğalgazın karaya getirilmesi için Türk Mühendislerinin katkıları ve son teknoloji ile çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Vali Tutulmaz, "Üst yapı çalışmalarıyla ilgili başlangıç çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nda yapılıyor. Kısa süre içerisinde bir firma tarafından işletilmesi için gerekli olan üst yapı çalışmaları yapılacak. Vinçler, konteyner alanları işletmeyle ilgili binalar yapılacak. Önümüzdeki bir yıllık süreçte bunların belirli bir aşamaya geleceğini ümit ediyoruz. Endüstri bölgesinde de iki fabrikanın kısa süre içerisinde temellerinin atılma aşamasına geleceğini öğrendik. Bunların hepsi istihdam, üretim, ülkemizin ve bölgemizin zenginliği demek. Doğalgazın buraya getirilmesi için son teknoloji ile Türk Mühendislerinin katkıları ve projeleriyle bulunduğumuz alana doğalgaz gelecek. Ümidimiz, beklentimiz, çalışmalarımız 2023 yılında Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında doğalgazı halkımızın tüketimine vererek kendi enerji kaynağımızı çeşitlendirmiş olacağız" diye konuştu.

Öte yandan Fatih Sondaj Gemisi'nin bölgede kuyu kazdığı, Kanuni Sondaj Gemisi'nin ise tespit edilen gazın deniz tabanının altında test ettiği kule montaj işlemleri süren Yavuz Sondaj Gemisi'nin ise deniz tabanı üstündeki faaliyetleri yürüteceği öğrenildi.