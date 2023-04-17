Karadeniz Gazı'nda yeni gelişme, deniz altındaki ana iletim hattına gaz basılmaya başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gazı'nda kuyulardaki vanaların gece 24.00 itibariyle açıldığını ifade ederek "Ana iletim hattına gazı basmaya başladık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında gece 24.00 itibariyle kuyulardaki vanaların açıldığını ve deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladıklarını açıkladı. Bakan Dönmez, dünkü Filyos ziyaretini de değerlendirerek yeni gelişmeyi şöyle duyurdu:

"Biliyorsunuz sık sık sahaya da gidiyorum. Yerinde arkadaşlarla değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Nasipse inşallah Arife günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yıllardır üzerinde büyük bir gayretle çalıştığımız projemizin ilk fazını artık açılışıyla alakalı son günlerini yaşıyoruz. Dün de arkadaşlarla son bir değerlendirme toplantısı yaptık. Dün gece 24.00 itibariyle oradaki kuyulardan doğalgaz vanalarını açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. Yeni bir gelişme 24.00 itibarıyla yaklaşık otuz saatte ancak doluyor. Biliyorsunuz kuyularla karadaki tesisimiz arasını yaklaşık 170 kilometrelik bir mesafe var. Otuz saat civarında karada olmasını bekliyoruz. Hedefimiz de perşembe günü inşallah onu karaya çıkartacağız. Ve Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de açacağız. Tabii Karadeniz Gazı bize çok yeni ufuklar açtı. Herkesi mutlu etti, heyecanlandırdı. İnşallah bundan sonra Karadeniz'deki arama ve araştırma faaliyetlerimizi artarak devam edecek. Bildiğiniz gibi biz son 2020'den iki buçuk üç yıl gibi hem arama faaliyetlerine devam ettik. Hem de sahayı geliştirerek gerek kuyuların tamamlanması, üretim kuyularının gerekse deniz tabanında yapılacak birçok iş var. Bunların yapılması üretim sahasıyla karadaki, saha arasında iletimi hattı borularıyla alakalı, borulama çalışmalarını tamamladık. Karada devasa bir gaz işleme tesisi. Yani bir yerde gaz rafineri tesisi diyelim. Onu tamamladık. Bu dört ana başlıkta projelerimiz çalışma yürüttük. İş sonuna doğru geliyoruz inşallah."

"Bayrama mutlu gireceğiz, çifte bayram olacak"

Bakan Fatih Dönmez, ilk fazdan 10 milyon metreküp doğalgaz ihtiyacının karşılanacağını ve birinci fazın 2023 yılında tamamlanacağını ardından iki ve üçüncü fazlara geçileceğini aktararak sözlerine şöyle devam etti:

"Bayrama mutlu bir şekilde gireceğiz. Aslında çifte bayram olacak desek herhalde yeridir. Kuyuların başındaki vanaları açıldı. Denizin altındaki iletim hattına yavaş yavaş basmaya başladık. Otuz saatte karaya çıkacak. Yarılarda inşallah. İlk fazla on kuyu biliyorsunuz planlamıştık. Bu yıl içerisinde on kuyuyu inşallah üretime alıyoruz. Ardından da iki yıl içerisinde maksimum üç yıl içerisinde bu kuyu sayısını biz 40'lara kadar çıkartacağız. Ve günlük 40 milyon metreküpe ulaşmış olacağız. Ilk fazda 10 milyon metreküp. İkinci faz bitince Türkiye'deki konutların ihtiyaç duyduğu tüm gazı artık Karadeniz gazıyla karşılayabilir hale geleceğiz. Ardından faz üç gelecek. Hemen onun ardından onu da çalışıyoruz. Çünkü yeni sahalarımız biliyorsunuz keşiflerimiz olmuş. Amasra bölgesinde ve Çaycuma bölgesinde birlikte tabii üretim miktarımız öyle tahmin ediyorum. 60 milyon metreküplere kadar çıkmış olacak. O miktarla birlikte hem konutların hem de ülkedeki tüm ticari kuruluşların, hizmet sektörünün, doğal gaz ihtiyacını karşılar hale gelecek. Faz bir 2023, faz iki 2026'a bitecek. Faz üçün 2028 gibi planlıyor arkadaşlar çalışıyorlar. Henüz daha orada takvim netleşmedi. 2028'de inşallah faz üçü bitirmiş oluruz."

"Kendi gazımız ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik"

Karadeniz Gazı'nın ithal gaza göre çok daha ekonomik olduğunu ve gazın sisteme verilmeye başlamasıyla birlikte bu faydanın devlet ve millet tarafından görüleceğine dikkat çeken Dönmez şöyle dedi:

"İlk günden beri yaptığımız tüm hesaplamalar bize şunu gösteriyor. Kendi gazımız ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik. İnşallah sisteme vermeye başladıktan sonra da bu faydayı hem devletimiz hem de insanımız görecek. Fiilen yaşayarak görecek. Biraz sabırlı olalım. Inşallah perşembe günü Cumhurbaşkanımızın da bu konuda müjdeleri olacak diye değerlendiriyorum. Bunun dışında tabii aslında Türkiye Petrolleri derin denizlerde yani Offshore teknolojilerinde ciddi bir know how ve bir tecrübe kazandı birikim elde etti. Dünya tabii çok en iyi en iyi firmalarıyla çalışıyoruz bu alandaki. Birçok ülkeden Türkiye petrollerine gelin biz beraber çalışalım veya bizi servis sağlar mısınız şeklinde teklifler de geliyor."

"Başka ülkelerden teklifler geliyor ancak şu anda Karadeniz'e odaklandık"

TPAO'nun gaz arama çalışmalarıyla ilgili Akdeniz coğrafyasının yanı sıra Asya'ya kadar teklifler geldiğini ifade eden Bakan Fatih Dönmez, "Bu Karadeniz coğrafyası Akdeniz coğrafyası bazen çok uzak doğuya uzak şeye Asya'ya kadar gidebiliyor. Bizim tabii önceliğimiz kendi gazımız şu anda biliyorsunuz Karadeniz'e odaklandık. Ama bu ilk faz biter bitmez artık diğer ülkelerin bu tekliflerini de biz karşılar hale geleceğiz. Çünkü Türke Petrolleri bu alanda gerek sismik araştırma gemileri gerekse derin deniz sondaj gemileri ve buna destek sağlayan diğer gemilerle birlikte dünyanın sayılı filoları arasına girmiş durumda. Bunu da elbette tabii durum kendi lehine değerlendirecek, kullanacaktır diye düşünüyoruz" diye konuştu.