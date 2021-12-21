İhlas Haber Ajansı

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Karadeniz'de hortum

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi sahil kesiminde denizde hortum çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi sahil kesiminde denizde hortum çıktı. Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra kayboldu.


Karadeniz'in Ereğli açığında sabah saatlerinden itibaren yağan karın ardından hortum çıktı. Dolu yağışı ve fırtına ile birlikte Ereğli açıklarında oluşan ve yaklaşık 5 dakika kadar devam eden hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Hortumun açıkta bekleyen gemilerin yakınından geçmesi ise korku dolu anlar yaşattı.

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