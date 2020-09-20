İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karadeniz'de palamut bereketi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde denize açılan tekneler, palamut dolu kasalarla döndü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denize açılan tekneler, palamut dolu kasalarla döndü.


Batı Karadenizli balıkçıların ağlarına takılan bol miktarda palamut yüzleri güldürdü. Bölgenin en önemli balıkçı limanına sahip Alaplı'da balıkçılar, 1 Eylül'de avlanma yasağının kalkmasıyla denize açılarak bol miktarda palamut avlamaya başladılar. 7 metrelik tekneleriyle ava çıkan ve uzun yıllar balıkçılık yapan Erkan Koçabaş, yeni sezonun bereketli başladığını söyledi. Koçabaş, palamut sürüsünü görünce heyecanlandıklarını belirterek, "Sezon umduğumuz gibi başladı. Şu an için palamut bolluğu var. Tezgahlarda 700 gramlık palamudun tanesi 8 liradan satılıyor. Hava şartları iyi gittiği sürece bolluk olacak ve bu da fiyatları daha aşağılara düşürecektir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.