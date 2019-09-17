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Karaelmas Abhaz Derneği ilk kongresini yaptı

Karaelmas Abhaz Kültür Derneği ilk olağan kongresini yaptı.

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Karaelmas Abhaz Kültür Derneği Başkanı Aydın Vardan, kongreye katılanlara teşekkür ederek açılış konuşmasını yaptı. Amaçlarının üye sayısını artırarak derneğin daha güçlü hale getirmek olduğunu ifade eden Vardan, “Derneğimizi kurduğumuzdan bu güne bir çok etkinliğe imza attık. Bundan sonra da üye sayımızı artırarak bir çok etkinliklere imza atacağız” dedi. ?


Toplantıya Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Mesut Papatya'da katıldı. Çaycuma'da yapılan kongrede, Aydın Vardan, Çiler Girgin Başoğlu, Gülsan Geldi, Serhat Arslan, Zehra Alp, Mutlu Arslan ve Gökhan Çetin yönetim kuruluna seçildiler.


Zekai Cangöz, Esin Çakar ve Ahmet Güneş ise Denetim Kuruluna seçildiler. Abhaz Dernekleri Federasyonuna katılım ise oy birliği ile kabul edildi. ?

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