Karaelmas Abhaz Kültür Derneği Çaycuma'da açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde kurulan Karaelmas Abhaz Kültür Derneği'nin açıldı.

Belediye iş hanı'nda protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Abhaz Kültür Derneği'nin yöresel dansları açılışa damga vurdu. Derneğin kuruluş amacını anlatan Karaelmas Abhaz Kültür Derneği Başkanı Aydın Vardan, derneğin bölgede kültürel zenginliklere yeni değerler katmak olduğunu belirterek, “Ahbaz kültürünü bölgemizde kaybolmaya yüz tutan kendine özgü, saygı, sevgi, folklor, dil gibi etkinlikleri tekrar canlandırmak ve bu çerçevede sosyal etkinliklerde bulunmak amacı ile kurulmuştur. Bu mutu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Atanur Aksoy ise Anadolu topraklarının yıllardır birçok kültüre ev sahipliği yaptığını ve bu kültürlerin birbirleri ile kaynaşmasına sebep olduğunu ifade ederek, “Abhazlar 150 yıldır bu topraklarda yaşıyor. Bu ülkenin iyiliğince, kötülüğünce her türlü gününde bu ülkenin yanında olmuş, bu ülkenin kültürüne entegre olmuş bir toplum. Ama günümüzün iletişim araçlarının geldiği bu noktada bu kültürleri koruyabilmek gerçekten çok zor. Bu derneğin kurulmasına emek veren başta yerel yönetimler olmak üzere herkese teşekkür etmek istiyorum. Artık Çaycuma'daki kardeşlerimizin dili, kültürü yok olmayacak. Bu zenginlik Çaycuma'nın zenginliğine artı olacaktır” diye konuştu.

Çaycumalıları Abhazya'ya davet eden Abhasya Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Vadim Haraziya şunları söyledi: “Bu tarihi ve sevgi dolu olaya katıldığınız için hepinizi selamlıyorum. 19. Yüzyıllarında kendi ana vatan topraklarından sürgün dönemlerinde buraya göç etmeye mecbur kalan insanların nesli devam ediyor. O zor günlerinde ana vatanlarından çoğu ayrılmak zorunda kaldı. Şu an hepimiz dedelerimizin vesile ile görüşüyoruz. Biz buradaki halka oldukça saygılı davranıyoruz. Buradaki hükumete ve halı o zor dönemlerde sevgi ile karşıladıkları için teşekkür ediyoruz. Bu güzel ülkede çok millet yaşıyor. Bize halkımızda birbirine saygı duyarak bu güne hayatına devam etti. Her soydaşın kendi kültürünü kurtarmaya ve dilini daha da geliştirmeye çalışmaktadır. Katılan herkesi sevgi ile selamlıyor Abhazya'ya sizleri davet etmek istiyorum. Abhazyamızda doğayı ve yeşilliği ile bir memleket. Orada da size ‘hoş geldiniz' demek isterim” ifadelerini kullandı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu bölgede Abhaz kültürünün yaygın olduğunu ve Abhasya tarihte çok güzel anların yanında çok zor zamanlarda geçirdiğini kaydederek, “ 1400'lü yıllarsa Osmanlını himayesine girmesi ile güzel günler 1800'lü yıllarda Rusların baskısı ile sıkıntıya dönmüş. Anadolu topraklarına gelmişler. Kardeşlik içinde bu topraklara değer katmışlar. Dilimizi, dinimizi bazen unutmuş olabiliyorsunuz ama kültürünüzden hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Çok değerli Abhaz arkadaşlarımız var. Kıyafetleri, örf ve adetleri ile bizlere gerçekten örnek olacak yapılar içindeler. Açacağımız bu güzel mekanları sadece Abhazlar değil, hep birlikte yaşatalım. Dernek açılışına emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Düzce Abhaz Derneği Halk Dansları Topluğunun gösterilerinden sonra Aynur abla manda yoğurdu Abhasya Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Vadim Haraziya tarafından ters çevrilerek ikram edildi. Manda yoğurdunu beğenen Abhazlar daha sonra dernek hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi.

Akabinde Abhazların yaşadığı Saltukova beldesi Yukarı İhsaniye Köyü'nde şenliklere devam edildi. Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç'in de katılım ve katkı sağladı şenlikte gelen misafirlere Ahbaz yemekleri ikram edilerek Abhaz halk oyunları ve Çaycuma halk oyunları oynandı. Son olarak Düzce'den gelen ‘Ağa lapa' adlı oyunu sergiledi. Yoğun katılımın olduğu abhaz şenliği bir daha ki buluşmalarında görüşmek üzere sona erdi.