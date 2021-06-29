Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Haziran sayısı yayımlandı

Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde yayın faaliyetlerini sürdüren 'Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal)'nin 2021 Haziran sayısı yayımlandı.

Ulakbim TR Dizin tarafından 2015 yılından itibaren indekslenen ve Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, ulusal hakemli olup tüm kurum ve kişilere ücretsiz olarak ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir derginin son sayısında; Yığma Yapıların Deprem Güvenliği Ön Değerlendirmesi, Akış, İyon Taşınım Enzim Aktivitelerine Etkileri,Tohum ve Tuber Yağlarının Yağ Asidi Bileşimlerinin Belirlenmesi, COVID-19 Pandemisinin Matematiksel Modelleme ile Değerlendirilmesi, Ege Denizi Deprem Verileri, Deneysel ve Sayısal Analiz, Borlama işlemi, İki-Merkezli Örtme İntegrali ve Sayılarının Matris Dizileri konularında yazılan makaleler bulunuyor.

Dergi editörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel yayımlanan son sayı için şunları ifade etti: “Dergimize gelen makale sayısı geçtiğimiz yıllara göre artış göstermektedir. Hem ulusal hem de uluslararası platformlarda dergimize yapılan atıfları ve dergimizin etki faktörünü her geçen gün daha da artırmayı hedefliyoruz.” Prof. Dr. Büyükgüzel, derginin yayımlanmasında desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, editör yardımcılarına, yayın kuruluna, hakemlere, redaksiyon ve teknik destek ekibine, yazarlara ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”