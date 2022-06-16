Karaelmas TÖMER'in düzenlediği yaz kampı sona erdi

Bülent Ecevit Üniversitesi dil öğretim merkezi Karaelmas Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)'in Kazakistanlı öğrenciler için düzenlediği yaz kampı sona erdi.

Akademik ve idari kadro çalışmaları ile 6-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen kampta Bülent Ecevit Üniversitesinin uluslararasılaşma misyonuna önemli katkılar sağlanmış oldu.

Kamp süresince Kazakistanlı öğrenciler Üniversiteyi şehrin güzelliklerini ve yöre kültürünü tanıyarak bilgi sahibi oldu. Ayrıca öğrenciler kamp esnasında Türkçe derslerini pratiğe dönüştürme imkanı buldu.

Yaz kampının son gününde düzenlenen veda yemeğinde Kazakistanlı öğrenciler Zonguldak'ı, Üniversiteyi ve Karaelmas TÖMER'i çok beğendiklerini ifade ettiler.