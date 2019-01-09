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Karaelmasspor, eski kalecisi Hasancan ile anlaştı

Zonguldak 1.

Amatör Küme Merkez grubunda mücadele veren Karaelmasspor, eski kalecisi Hasancan Uçar'ı kadrosuna kattı.


1. Amatör Küme Merkez Grubunda mücadele veren Karaelmasspor, ara transfer döneminde kadrosuna 24 yaşındaki eski kalecisi Hasancan Uçar'ı kattı. Genç kaleci eski takımı ile tekrar anlaşmaya vardığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Ayrıca Karaelmasspor Genel Sekreteri Kemal Harmankaya, genç bir ekip olduklarını ve gençlerle daha güzel bir ekip kurmak istediklerini; Hasancan'ın transferi ile takımın güç kazandığını dile getirdi.

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