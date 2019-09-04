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Karalı şampiyonluk hedefliyor

Zonguldaklı vücut geliştirme sporcusu Cenk Karalı, Antalya’da yapılacak Türkiye Vücut Geliştirme Fıtness Şampiyonası’na Zonguldak’ı temsil edecek.

Zonguldaklı vücut geliştirme sporcusu Cenk Karalı, Antalya'da yapılacak Türkiye Vücut Geliştirme Fıtness Şampiyonası'na Zonguldak'ı temsil edecek.


Türkiye Vücut Geliştirme Fıtness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 3-8 Eylül tarihleri arasında Antalya'da yapılan Türkiye Vücut Geliştirme Fıtness Şampiyonası'nda 80 kilo ağır siklet branşında Zonguldak'ı temsil edecek Karalı, hazırlıklarını tamamladı. Cenk Karalı, "Şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandım. İnşallah Antalya'da ilimizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk hedefliyorum. Kendi imkanlarım doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Amacım ilimizin tanıtımında etkili olmak. Bana gönülden desteğini veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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