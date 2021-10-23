Karaman Ortaokulundan Kızılay'a ziyaret

Karaman Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Karaman'da Kızılay'ın organize ettiği Afet Eğitim kampını ziyaret etti.

Zonguldak Türk Kızılay Şubesi tarafından Karaman'da 21-23 Ekim tarihler arasında, ‘Afet Eğitim Kampı' düzenlendi. Kampa Zonguldak ve 20 farklı şehirden 200 gönüllü genç katıldı. Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu kampın ilk gününde Karaman Amele Birliği Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri kampa hoş geldin ziyaretinde bulundu.

Diğer yandan Karaman Ortaokulu Okul öğretmen ve idarecilerinden Yasemin Elif Almeral ve Zafer Demirci bölgelerinde yapılan bu eğitim faaliyetin büyük memnuniyet duyduklarını, bölge öğrencilerinin de beldelerinde yapılan bu gençlik çalışmasını yerinde görerek hem bu atmosferi teneffüs etmek hem de bilinçlenmelerine katkı sağlamak için bu ziyareti yaptıklarını ifade ettiler.

Zonguldak Kızılay Şubesi Başkanı Aydın Ergenç ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu kampın Zonguldak'ın tanıtımında büyük rol oynadığını ifade etti.