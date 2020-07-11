İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karantina sayısı 16'ya çıktı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi’nde 3 maden işçisinin daha korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde 3 maden işçisinin daha korona virüs test sonucu pozitif çıktı. 3 maden işçisinin temas ettiği 13 kişide evde karantinaya alınırken toplam işçi sayısı 16'ya ulaştı.


Geçtiğimiz günlerde TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan 3 maden işçisinin daha korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Maden işçisinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine temaslı olduğu işçiler karantina altına alındı. Alınan son bilgilere göre, hastanede yatan ve ev karantinası bulunan işçilerin sayısı 16'ya ulaştı. TTK'ya bağlı müesseselerde bilgilendirme ve uyarılar ile birlikte alınan tedbirler aralıksız sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.