Karantinadaki çocuklara oyuncak ve boyama kitabı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Korona virüs ile mücadele kapsamında karantina altında tutulan Hamzafakıhlı Mahallesi Karabacak Sokak'taki çocuklara oyuncak, boyama kitabı ve boya seti gönderdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, karantina altında tutulan Hamzafakıhlı Mahallesi Karabacak Sokok'taki çocukları unutmadı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karantina altındaki çocuklara oyuncak, boyama kitabı ve boya seti gönderdi. Başkan Posbıyık, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Karabacak'ta çocuklarımız, büyükleriyle birlikte evde karantinada. Onları mutlu etmek, sıkıntılarını azaltmak için boyama kitapları, boya kalemleri, oyuncak bebek ve oyuncak araba gönderiyoruz. Çocukları mutlu etmek en büyük dileğimiz. Bu sıkıntılı süreci kurallara uyarak gerekli önlemlerimizi alarak en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Ayrıca Karabacak'ta düzenli dezenfekte işlemleri yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulunuyoruz.”