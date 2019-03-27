Karapınar Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu'nda sanat atölyesi açıldı

Karapınar Beldesi Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu'nun sanat atölyesinin açılışı gerçekleşti. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş' ın katılımıyla sanat atölyesinin açılış kurdelesi kesildi.

Okul Müdürü Yıldızhan Çeliker, Müdür Yardımcısı Tayfun Akkuzu ve okul öğretmenlerinin gayretli çalışmalarıyla okul bünyesinde oluşturulan sanat atölyesinde, okulun Teknoloji Tasarım Öğretmeni Baki Doğan rehberliğinde öğrencilerin yapmış oldukları yağlı boya tablo çalışmaları, kâğıt katlama ve kıvırma sanatı olan Quilling çalışmaları, ebru sanatı eserleri büyük beğeni topladı. Açılışta öğrenciler ebru sanatının bir örneğini uygulamalı olarak gösterdiler.

Bunun yanı sıra okulun müzik öğretmeni Tayfun Kaş rehberliğinde öğrenciler gitar çalarak şarkılar söylediler. İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş okulun özel eğitim sınıflarını ve 5.sınıfta okuyan öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti. Son olarak öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Keçeli ve Milli Eğitim Müdürü Baş öğretmenlerle bilgi alışverişinde bulunup okul öğretmenlerine göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.