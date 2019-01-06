Karataş, Karadon Şube Başkanlığına yeniden seçildi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Karadon Şubesi'nin 11'inci Olağan Genel Kurulu'nda seçimler tamamlandı.

129 delegesi bulunan ve tek liste halinde seçime gidilen Karadon Şubesi'nin genel kurulunda Mevcut Şube Başkanı Kemalettin Karataş aynı göreve yeniden seçildi.

Şube Sekreterliğine Korhan Boz, Şube Mali Sekreterliğine Bülent Kılıç, Şube Teşkilat Sekreterliğine Tevfik İncebacak seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan Şube Başkanı Kemalettin Karataş, “4 aydır gece-gündüz demeden çalıştık ve tek liste halinde bu sonuçlara ulaştık. Hepinize ekibimiz adına ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu sonuçlarda hepinizin tek tek katkısı var. Ama ekip olduğumuzu bugün bir kez daha gösterdiniz” dedi.

GMİS Karadon Şubesi Denetleme Kurulu şu şekilde oluştu;

“İsmail Tüsüz, Şengül Kabacalı, Mustafa Gençulus.” GMİS Karadon Şubesi Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Caner Uyar, Ersin Demirci, Can Dursun, Hüseyin Tabakçı, Musa Özkiren.”