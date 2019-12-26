İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karate'de Kdz. Ereğlili sporcular şampiyon oldu

Zonguldak’ta okul sporları çerçevesinde düzenlenen Karate müsabakalarında Kdz.

Zonguldak'ta okul sporları çerçevesinde düzenlenen Karate müsabakalarında Kdz. Ereğlili sporcular Eren Çil ve Alperen Demircan şampiyon oldu.


Zonguldak'ta Okulsporları bünyesinde Karate İl birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi. Müsabakalara Kdz. Ereğli ilçesinden katılan Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden Eren Çil Genç B Erkekler kategorisinde Alperen Demircan ise Yıldız Erkekler kategorisinde rakiplerini yenerek Zonguldak il şampiyonu oldu.


İki sporcu elde edilen başarıdan dolayı büyük bir mutluluk yaşarken daha iyi dereceler elde etmek için çalışacaklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.