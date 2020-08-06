Karayılmaz, Yeşil ile bir araya geldi

Zonguldak İl Özel İdare Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkanı Hakan Yeşil ile görüştü.

AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Adnan Tıska'nın da katıldığı iade-i ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de hazır bulundu.

Ziyarette Zonguldak ve Bölge sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.