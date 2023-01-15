Karayoluna çıkan ineğe otomobil çarptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aniden yola çıkan ineğe çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazada, inek olay yerinden kaçarken sürücü yaralanmadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Şenol T. Yönetimindeki 67 AZH 741 plakalı Tofaş marka otomobil, Mollabey mevkiine geldiği sırada başı boş dolaşan inek bir anda aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kazada, yaralanan olmazken telef olduğu düşünülen inek bir anda ayaklanıp olay yerinden uzaklaştı. Sürücü ise yaralanmadan kurtuldu.

Öte yandan aracın çarptığı ineğin sahibi bulunamadığı öğrenilirken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.