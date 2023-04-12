İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karbonmonoksit gazından zehirlenen madenci toprağa verildi

Manisa’nın Soma ilçesinde çalıştığı maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden maden işçisi, memleketi Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde toprağa verildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde çalıştığı maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden maden işçisi, memleketi Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde toprağa verildi.


Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında dün çalışma alanı açma çalışmaları sırasında karbonmonoksit gazından zehirlenen 30 yaşındaki Tevfik Pazarcık olay yerinde hayatını kaybetti. Pazarcık ile birlikte gazdan etkilenen 5 mesai arkadaşı da hastaneye kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi memleketi Zonguldak'a getirilen madenci için Gökçebey ilçesine bağlı Pazarlıoğlu köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze törenine Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, maden işçisinin mesai arkadaşları ve köy sakinleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Tevfik Pazarcık'ın cenazesi köyünde toprağa verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.