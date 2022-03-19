Karda kazaları beraberinde getirdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan kar yağışı beraberinde kazalara da neden oldu.

Kar yağışı buzlanan ve kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Yılmaz D. idaresindeki 01 R 0427 plakalı tır sürücüsünün önde giden otomobilin trafik ışıklarında bir anda yavaşlaması üzerine karlı yolda kontrolden çıkarak sinyalizasyon lambasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sinyalizasyon lambaları kırıldı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri tarafından tutulan tutanakların ardından Karayoluna bağlı Sinyalizasyon arıza ekiplerine haber verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.