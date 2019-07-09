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Karga yavrusunun imdadına itfaiye yetişti

Zonguldak Alaplı ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına konulduAlaplı Tepeköy Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, çam ağacındaki karga yavrusunun yuvasından düştüğünü fark etti.

Zonguldak Alaplı ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına konuldu


Alaplı Tepeköy Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, çam ağacındaki karga yavrusunun yuvasından düştüğünü fark etti. Mahallede yaşayan vatandaşlar, yavru karganın yere düştüğünü fark etmesi üzerine yavruyu yeniden yuvaya koymayı çalıştılar, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye haber verdiler.,


Olay yerine gelen ekipler, yuvadaki diğer kargaların saldırısından korunmak için korunaklı kıyafet giydiler. İtfaiye ekibi, merdiven yardımıyla karga yavrusunu çam ağacının tepesindeki yuvasına yerleştirdi.


Yuvada, 3 yavrunun daha bulunduğu görüldü.

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