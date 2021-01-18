Karın ağırlığına dayanamayan ağacın dalı kırıldı, park halindeki araçların üzerine düştü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Hükümet Konağı bahçesinde bulunan ağacın dalı biriken kar yığınına dayanamayınca kırıldı. Kırılan dal parçası yol kenarında park halindeki araçların üzerine düştü.

Çaycuma Kaymakamlık bahçesinde bulunan büyük çınar ağacının dalı aşırı yağan kardan dolayı kırıldı. Kırılan büyük dal parçası yola doğru düştü. Bu esnada yol kenarında bulunan park halindeki araçların üzerine devrilerek zarar verdi. Dalın kırılarak kaldırıma düştüğü esnada kimsenin geçmemesi büyük şans oldu. Belediye ekipleri kırılan ağacın dallarını keserek yolu tekrar trafiğe açmak için seferber oldu.