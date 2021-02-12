Karla mücadeleyi konuştular

Son meteorolojik tahminlere göre kar yağışı beklenen Zonguldak'ta kar yağışının meydana getireceği olumsuzluklara karşı kurum ve kuruluşların aldığı tedbirler, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'ın da katıldığı toplantıda gözden geçirildi. Görüş ve öneriler değerlendirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kokulu, Yol Şube Müdürü Sertaç Yavuz, AFAD Müdürü Ahmet Güngör, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner, İl Belediye Başkan Yardımcısı Ogan Göktürk,112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar, Sosyal Etüt ve Proje Müdürü (GAMER) Ahmet Hakan Gencer, Başkent EDAŞ Müdürü Onur Altunbaran, Meteoroloji Müdür vekili Turhan Şalvarcıoğlu, Karayolları Devrek 155 Şube Şefi Mustafa Kemal Keşan, İl Telekom Müdürü Halil İbrahim Yıldırım katıldı.