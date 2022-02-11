Zonguldak'ta Karma El Sanatları Sergisi açıldı

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fatih Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünce 11-19 Şubat tarihleri arasında devlet Güzel Sanatlar galerisinde karma el sanatları sergisi açıldı. Açılışa Vali Tutulmaz ve eşi, daire müdürleri davetliler ve kursiyerler katıldı. Açılışta Vali Tutulmaz ve ve konuklar sergiyi gezerek inceledi. Sergi vatandaşlarca büyük ilgi ile karşılandı. Sergi hakkında bilgi veren Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, "Bugünkü sergimiz Fatih Halk Eğitimi Merkezimizce Ekim ayında açtığımız ve haftada 5gün devam eden, iki grup ve 21 kursiyerden oluşan el sanatları sergisi.Halı dokuma tekniği ,üç boyutlu kağıt rölyef,sepet örücülğü,ahşap boyama ve epoksi gibi birçok tekniklerden oluşan 150 ürün bulunmaktadır"dedi.