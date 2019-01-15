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‘Karmakarışık' Zonguldak'ta sahnelenecek

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun hazırlayıp sunduğu ‘Karmakarışık’ Zonguldak’ta sahnelenecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun hazırlayıp sunduğu ‘Karmakarışık' Zonguldak'ta sahnelenecek.


Zonguldak'ta sahnelenecek olan “Karmakarışık” adlı oyun 2 perdeden oluşuyor. 2 saat 45 dakika sürecek oyun 25 Ocak Cuma günü 20.00 seansında, 26 Ocak Cumartesi günü ise 14 ila 20.00 seanslarında sahnelenecek.


Ray Cooney'in yazdığı oyun, Kemal Uzun ve Haldun Dormen tarafından Türkçe'ye çevrilirken oyunun yönetmenliğini de Haldun Dormen yapıyor.

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