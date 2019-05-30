"Karnaval” gibi Çevre Günü kutlaması

Çaycuma Anaokulu öğrencilerinin atık malzemelerden oluşturdukları kıyafetlerle yaptığı yürüyüş karnaval görüntülerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Çaycuma Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çaycuma Halk Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Çaycuma Temsilciliği işbirliğiyle Dünya Çevre Gününü kutladı. 5 Haziran'ın Ramazan Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle, öne alınan kutlamalar Çaycuma Anaokulu Öğretmenevi önünde başladı. Öğretmenevi önünde toplanan kalabalık buradan Atatürk anıtına kadar özel kostümleri ve pankartlarla birlikte yürüdü. Özellikle Çaycuma Anaokulu öğrencilerinin, atık maddelerden yapılan kostüm ve görsellerle yaptığı yürüyüş son derece renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

Bazı öğrenciler, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için “Geleceğini düşünen, geri dönüştürendir”, “Dönüştür kağıdı, geri kazandır ağacı”, “Atık deyip geçme, gelecek için bir hazine”, “Geleceğe atık değil, dönüşümle güç kat”, Geleceğini düşün, kurtuluş geri dönüşüm” gibi dövizler taşıdı. Bazı öğrenciler ise çöp atıklarından elde edilen kağıtlarla araba, robot, doktor kıyafetleriyle kutlamalara renk kattı. Ardından katılımcılar bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe, Belediye Başkan Yardımcısı Körpüş Mısırlı, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, okul idareci ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Halkoyunları Ekibi bir gösteri sundu.

Akabinde Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, Çaycuma Belediyesi Atık Su Tesisleri ile ÇAYBEL'in geri dönüşüm tesislerini gezdi. Burada öğrencilere, tesisler hakkında bilgi verildi.