Karne gününde en anlamlı ödül

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammer Durmuş Terzi'nin anısına ailesine Sevgi ve Kardeşlik ödülü verildi.

Geçtiğimiz aylarda Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda Ak Parti İl Genel Meclisi üyesi İsmail Terzi'nin 17 yaşındaki oğlu Muhammer Durmuş Terzi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Feci kazanın üzerinden 1,5 ay geçmesinin ardından Terzi'nin okuduğu lisede karne töreni düzenlendi. Okul yönetimi merhum Muhammer Durmuş Terzi'nin ailesine karne töreninde ''Her zaman bizimlesin'' yazılı Sevgi ve Kardeşlik ödülü verdi. Okul yönetiminin plaketi aileye teslim etmesinin ardından öğretmen öğrenciler arasında duygu dolu anlar yaşandı.